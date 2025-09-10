Ucraina, Mattarella: sovranità nazionale inviolabile, incidenti rischiano fa scivolare in baratro

Lubiana, 10 set. (askanews) – “E’ inaccettabile che si violi la sovranità di un paese, al di là del contenuto e della portata dei due episodi quel che crea allarme è che ci si muove su un crinale che può scivolare in un baratro di volenza incontrollata”. COsì il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Lubiana risponde a proposito dei droni russi in territorio polacco e anche sull’attacco da parte di Israele verso il Qatar.