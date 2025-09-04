X
<
>

Ucraina, Meloni ai Volenterosi: Italia non invierà soldati

| 4 Settembre 2025 18:00 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 4 set. (askanews) – Nel corso del summit ibrido dei volenterosi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito “l’indisponibilità dell’Italia a inviare soldati in Ucraina, il Presidente Meloni ha confermato l’apertura a supportare un eventuale cessate il fuoco con iniziative di monitoraggio e formazione al di fuori dei confini ucraini”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

