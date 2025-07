Ucraina, Meloni: dalla Russia nessuna disponibilità, su nulla

Roma, 10 lug. (askanews) – “Fin da subito Zelensky e l’Ucraina hanno accettato la proposta del cessate il fuoco incondizionato, così come hanno assicurato la disponibilità alla fase negoziale. Dall’altra parte nessuna disponibilità è fin qui è arrivata da parte russa, su nulla. Per questo, ed è stato oggetto del nostro dialogo, ribadiamo che secondo noi il percorso è chiaro ed è duplice: continuare a sostenere l’Ucraina e dall’altra parte mantenere, anzi rafforzare, la pressione sulla Russia, soprattutto utilizzando lo strumento delle sanzioni per una pace che sia giusta”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa seguite al bilaterale col presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine della Conferenza per la ripresa dell’Ucraina, in corso al centro congressi La Nuvola di Roma.

“La pace – ha sottolineato Meloni – si costruisce con la deterrenza, è questa la linea che in maniera estremamente coerente questo governo ha mantenuto sin dall’inizio dell’invasione” russa.