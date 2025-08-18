X
Ucraina, Meloni: garanzie sicurezza precondizione per pace

| 18 Agosto 2025 21:42 | 0 commenti

Askanews
Roma, 18 ago. (askanews) – “Può contare sull’Italia, siamo dalla
parte dell’Ucraina e sosteniamo tutti i suoi sforzi verso la
pace. Parleremo di diversi temi importanti, le garanzie di
sicurezza, come garantire che non succeda ancora una volta, sono
una pre-condizione di qualsiasi tipo di pace”. Lo ha detto la
premier Giorgia Meloni nel corso dell’incontro alla Casa Bianca
tra Trump, Zelensky e i leader europei.

“Sono lieta – ha ribadito Meloni – che la discussione inizi da
una proposta italiana sull’articolo 5, siamo sempre pronti a
portare le nostre proposte per la pace e il dialogo. Dobbiamo
costruire insieme, garantire insieme e difendere la sicurezza
delle nostre nazioni”.

