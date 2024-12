Milano, 16 dic. (askanews) – “Il Segretario generale della NATO (Mark Rutte) incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mercoledì. Per la riunione del Consiglio europeo un certo numero di leader europei sono a Bruxelles e alcuni di loro potrebbero unirsi per discutere del supporto in corso all’Ucraina, in particolare della difesa aerea”. È quanto si apprende da un funzionario della Nato.