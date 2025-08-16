X
Ucraina, Putin “Vertice in Alaska utile e tempestivo”

Ucraina, Putin "Vertice in Alaska utile e tempestivo"

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Quello che si è svolto in Alaska con Donald Trump sulla guerra in Ucraina è stato un vertice “utile e tempestivo”: lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, aggiungendo che la sua conversazione con il presidente americano è stata “sincera e concreta”. “La Russia – ha quindi evidenziato Putin – rispetta la posizione degli Stati Uniti e desidera anche risolvere pacificamente il conflitto ucraino”.

