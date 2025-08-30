Ucraina, Tajani a Copenaghen: rafforzare coordinamento Ue-Usa

Roma, 30 ago. (askanews) – L’Italia è impegnata per rafforzare il coordinamento UE-USA per una soluzione della guerra in Ucraina. L’ha scritto oggi su X il ministro degli Esteri, impegnato a Copenaghen per una riunione informale dei ministri degli Esteri Ue.

“A Copenaghen per la riunione dei Ministri degli Esteri UE, la prima dopo il Vertice in Alaska e l’incontro di Washington. Gli attacchi russi mostrano l’importanza dell’impegno europeo per arrivare ad una pace giusta in Ucraina. Difendere l’unità transatlantica è oggi essenziale. L’Italia è impegnata a rafforzare il coordinamento UE-USA e in un negoziato che possa offrire a Kyiv garanzie di sicurezza solide e credibili”, ha scritto Tajani.