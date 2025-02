Ucraina, Tajani “Invio truppe? Solo come parte di una missione Onu”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi auguro che raggiunta una pace giusta in Ucraina la Russia comprenda che non può andare oltre perchè poi l’Ucraina, se entrerà far parte dell’Unione Europea sarà protetta, quindi si deve trovare una strategia europea e americana insieme per garantire la sicurezza dell’occidente”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite di “Mattino Cinque News”, Canale 5. “Non credo che sia la soluzione migliore quella di inviare militari della Nato, militari dell’Unione Europea a garantire una fascia di sicurezza neutrale tra Russia e Ucraina – ha aggiunto -. La cosa migliore sarebbe quella di avere una azione delle Nazioni Unite, che decidono attraverso il Consiglio di Sicurezza, quindi con l’impegno anche della Cina e della Russia, di avere una zona cuscinetto dove potrebbero esserci anche militari italiani ma parte di una missione delle Nazioni Unite, come avviene in Libano”.

Il ministro Tajani ha sottolineato che “all’ordine del giorno non c’è la possibilità di inviare truppe italiane in una missione della Nato e dell’Unione Europea, l’Onu è un’altra cosa, con il coinvolgimento di altri paesi che sono neutrali a questa vicenda”.

