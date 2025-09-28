X
<
>

Ucraina, Tajani: tranquillizzo tutti, Putin non attacca l’Italia

| 28 Settembre 2025 10:36 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 28 set. (askanews) – “Non è che rimango ottimista su Putin, Putin ha un’aggressività inaccettabile però credo assolutamente che voglia attaccare l’Italia. Questo lo posso smentire”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, segretario di Fi, parlando a Telese Terme (Bn) dove è in corso la festa del partito.

“La nostra difesa aerea – ha aggiunto – è sempre vigile e attenta”. Tajani ha sottolineato “l’efficienza dell’aronautica militare, sia a terra sia in cielo”. Poi ha proseguito: “Gli italiani possono stare tranquilli da tutti i punti di vista, non dobbiamo drammatizzare, non ci risulta nulla di preoccupante per quanto riguarda il nostro paese, vglio rassicurare tutti. Ho parlato anche con il ministro della difesa, stamattina ci siamo consultati. Vogliamo tranquillizzare tutti”.

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDICOLA