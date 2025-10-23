X
Ucraina, Zelensky a Ue: decidete presto su asset russi

Bruxelles, 23 ott. (askanews) – “Quando parliamo di beni russi congelati, dobbiamo usarli in un modo di far capire alla Russia: sta pagando la propria guerra. Quindi vi chiedo di prendere una decisione il prima possibile: i beni russi dovrebbero essere utilizzati appieno per difendersi dall’aggressione russa”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando al Consiglio europeo.

“Chiunque ritardi la decisione sul pieno utilizzo dei beni russi congelati non solo limita la nostra difesa, ma rallenta anche i progressi dell’Ue stessa. È giunto il momento di agire sui beni russi. E vi esorto a dare il vostro pieno sostegno”, ha aggiunto.

