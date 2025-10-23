Ucraina, Zelensky: abbiamo mantenuto promesse su adesione, ora lo faccia Ue

Bruxelles, 23 ott. (askanews) – “Da oltre 6 mesi i progressi sui cluster nei negoziati di adesione dell’Ucraina all’Ue sono bloccati. Questo non è giusto e non fa bene all’Europa”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando al Consiglio europeo.

“L’Ucraina – ha aggiunto – ha fatto tutto il necessario per riaprire i cluster in tempo. Il blocco è artificiale e dobbiamo trovare un modo per andare avanti. L’allargamento dell’Ue significa maggiore stabilità in Europa” e “fa anche parte della nostra difesa comune, della sicurezza geopolitica dell’Europa. Vi esorto a trovare un modo per far sì che l’Ue mantenga le sue promesse, proprio come l’Ucraina sta mantenendo le sue”.