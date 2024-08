Ue, Bruxelles: patto Meloni-von der Leyen? Speculazioni infondate

Roma, 31 ago. (askanews) – “We will not comment on what are pure (baseless) speculations”, ovvero “non commenteremo quelle che sono pure (e infondate) speculazioni”: questa la risposta della portavoce della Commissione europea Arianna Podestà, contattata da askanews, sul retroscena pubblicato oggi dal Foglio firmato (con il tradizionale logo della ciliegia) dal suo direttore Claudio Cerasa.

Nell’articolo del quotidiano italiano si sostiene l’esistenza di un accordo sottobanco fra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, per tenere nascoste le intenzioni di voto degli europarlamentari di Fratelli d’Italia appunto al momento dell’elezione di von der Leyen. Solo a votazione avvenuta è stata data notizia del voto contrario degli eurodeputati del partito di Giorgia Meloni (ma secondo il Foglio con alcuni “franchi tiratori” FdI che sono andati in soccorso della leader europea).