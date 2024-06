Ue, Consiglio europeo approva nomine Costa, von der Leyen e Kallas

Bruxelles, 27 giu. (askanews) – Il Consiglio europeo ha approvato, a maggioranza, le nomine dei top jobs: l’ex premier socialista Antonio Costa sarà presidente del Consiglio europeo; Ursula von der Leyen è destinata per guidare la Commissione per un secondo mandato; Kaja Kallas è indicata come Alto rappresentante per la politica estera.

La premier Giorgia Meloni si è astenuta su von der Leyen, votando contro Costa e Kallas.