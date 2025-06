Ue, in Italia risanamento dei conti procede come da programma

Roma, 4 giu. (askanews) – L’Italia sta portando avanti come da programma i piani di risanamento dei conti pubblici concordati a livello di Unione europea. Nel “pacchetto del semestre europeo”, la Penisola compare infatti nel gruppo di 5 Paesi sotto procedura per deficit eccessivo su cui “a questo stadio non si rendono necessarie ulteriori misure”, secondo i pareri pubblicati oggi dalla Commissione europea.

Il rapporto è stato presentato oggi a Bruxelles durante una conferenza stampa dal Commissario europea all’Economia, Valdis Dombrovskis.

In questa situazione, assieme all’Italia, compaiono Francia, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia. Per il Belgio, invece, l’esecutivo comunitario ha proposto un nuovo percorso di correzione dei conti, su cui è attesa l’approvazione del consiglio Ue.

Più problematica la situazione della Romania: nel suo caso il parametro chiave della spesa pubblica netta viene giudicato “superiore in modo rilevante” ai limiti stabiliti. E per questo Bruxelles raccomanda al Consiglio di adottare la decisione che sancisca che il Paese non ha adottato le misure richieste.

Sempre nell’ambito del semestre europeo, la Commissione ha riesaminato lo stato degli squilibri macroeconomici. In questo caso l’Italia( assieme a Ungheria, Grecia, Olanda, Slovacchia e Svezia) “continua a presentare squilibri, dato che le vulnerabilità restano complessivamente rilevanti”, riporta un comunicato.