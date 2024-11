Roma, 14 nov. (askanews) – “Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto oggi al Quirinale l’on. Raffaele Fitto. Nel corso del colloquio gli ha formulato gli auguri per l’affidamento dell’incarico – così importante per l’Italia – assegnatogli dalla Presidente Von der Leyen nell’ambito della Commissione dell’Unione europea”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa del Quirinale.