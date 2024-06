Roma, 26 giu. (askanews) – In Europa si sta costituendo una “maggioranza fragile e destinata ad avere difficoltà” ed è un “errore importante per un’Europa che non sembra comprendere la sfida che ha di fronte o la comprende e preferisce dare priorità ad altre cose”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue di domani e dopodomani a Bruxelles.