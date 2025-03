Ue, Meloni: momento grave, lavorare insieme in rispetto posizioni

Roma, 18 mar. (askanews) – “La mia speranza è che questo dibattito ci trovi tutti consapevoli del tempo grave che stiamo attraversando e che, pur nel rispetto delle posizioni, si possa ragionare insieme per prendere le scelte migliori per la nostra nazione, con il senso di realtà e responsabilità che si deve a questo momento”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo.