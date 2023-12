Ue, Meloni: nessun attacco a Draghi, rispetto la sua fermezza

Roma, 13 dic. (askanews) – Le parole di ieri sulla foto sul treno per Kiev sono “lungi dall’essere un attacco a Mario Draghi: tutti sanno cosa penso della fermezza avuta da Draghi e proprio perchè ho rispetto per quella fermezza non penso che la politica estera si risolva nella foto sul treno con i francesi e i tedeschi, mi spiace che si cerchi di ribaltare il quadro”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella sua replica in Senato.