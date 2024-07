Roma, 18 lug. (askanews) – “Fratelli d’Italia ha deciso di non votare per la conferma di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue. Siamo rimasti coerenti con la posizione espresa in Consiglio europeo di non condivisione del merito e nel merito”. Così Giorgia Meloni in un video registrato a a Blenheim Palace, dove ha partecipato al summit della Comunità politica europea.