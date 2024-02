Ue, Meloni: Orban? Ho dimostrato che bisogna parlare con tutti

Bruxelles, 1 feb. (askanews) – “Ho lavorato per portare a un punto che ci consentisse di non dividere l’Europa in un momento come questo perchè noi abbiamo altri problemi. In Europa bisogna dialogare con tutti e quello che è accaduto nelle ultime ore credo che dimostri quello che ho sempre sostenuto: non puoi pensare di risolvere i problemi parlando con 2-3 persone ma devi avere una capacità di dialogo che tenga conto di punti di vista e interessi di tutti gli Stati membri”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti al termine del Consiglio europeo straordinario, a proposito dei colloqui di questi giorni con Viktor Orban.

“Non sbagliavo – ha aggiunto – perchè se non ci fosse stata quella capacità noi oggi non avremo una soluzione sul bilancio, non avremmo risorse per l’Ucraina, per sostenere la competitività europea per combattere l’immigrazione clandestina. E invece forse una capacità di dialogare con tutti apertamente, rivendicando i propri interessi ma cercando di capire anche il punto di vista dell’altro, fa la differenza. Io vado fiera di aver rivendicato questa modalità e dimostrato che funziona meglio di altre”.