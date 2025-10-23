Ue, Meloni vede von der Leyen: urgenti provvedimenti su auto ed energia

1 minuto per la lettura
Bruxelles, 23 ott. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato oggi a Bruxelles la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.
Al centro del colloquio – riferisce Palazzo Chigi – le priorità italiane in vista dell’odierno Consiglio Europeo, a partire da competitività, transizione climatica e semplificazione.
Meloni ha inoltre “ribadito la necessità di urgenti provvedimenti a sostegno del settore automobilistico e delle industrie ad alto consumo energetico, in particolare sul fronte della riduzione dei prezzi dell’elettricità”.
