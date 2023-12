Ue, Meloni: veto? Non escludo nulla, valuteremo il meglio per Italia

Roma, 13 dic. (askanews) – “Io non escludo nessuna delle scelte”. “Credo che alla fine si debba fare banalmente la valutazione su ciò che è meglio per l’Italia” tenendo presente che “se non si trova un accordo si torna ai precedenti parametri”. Così in sede di replica nell’aula del Senato la Premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni in vista del consiglio europeo, riferendosi a quanto detto dal senatore a vita Mario Monti sull’ipotesi di “apposizione di un veto da parte italiana”.

“Alla fine bisogna fare una valutazione sulle varie ipotesi in campo ma io farò tutto quello che posso per far ragionare e confrontarmi con i miei omologhi sul fatto che quello che stiamo proponendo è utile non solo a noi ma ad una strategia” complessiva europea, conclude.