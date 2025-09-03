X
Ue-Mercosur, Governo: bene le salvaguardie, valuteremo approvazione

| 3 Settembre 2025 15:04 | 0 commenti

Askanews
Roma, 3 set. (askanews) – Il governo italiano accoglie “con favore” le salvaguardie inserite nell’accordo Ue-Mercosur e valuterà “l’efficacia delle garanzie aggiuntive previste e la conseguente possibilità di sostenere o meno l’approvazione finale” dell’intesa. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

“In relazione all’adozione da parte del Collegio dei Commissari del testo finale dell’Accordo UE-Mercosur, il Governo italiano accoglie con favore l’inserimento di un pacchetto di salvaguardie aggiuntive a tutela degli agricoltori europei.
Tali salvaguardie aggiuntive – si legge nel comunicato – prevedono, come attivamente chiesto negli scorsi mesi dall’Italia, un meccanismo di monitoraggio e intervento rapido in caso di perturbazioni nei prezzi, anche a livello di singolo Stato membro, il rafforzamento dei controlli fito-sanitari sulle merci in ingresso per assicurarne il pieno rispetto di standard e regolamentazioni UE e l’impegno a prevedere compensazioni adeguate per le filiere agricole eventualmente danneggiate. In vista dei prossimi passaggi di approvazione formale dell’Accordo a Bruxelles, l’Italia valuterà, anche attraverso il coinvolgimento delle rilevanti associazioni di categoria, l’efficacia delle garanzie aggiuntive previste e la conseguente possibilità di sostenere o meno l’approvazione finale dell’Accordo UE-Mercosur”, conclude la nota.

