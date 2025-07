Ue, Pd e S&d voteranno contro la sfiducia a von der Leyen

Roma, 9 lug. (askanews) – Domani Pd e S&d voteranno contro la mozione di sfiducia nei confronti di Ursula von der Leyen. La trattativa con la presidente della commissione europea è andata a buon fine come conferma Nicola Zingaretti, capodelegazione dem al Parlamento europeo: “Abbiamo ottenuto una vittoria. Il Fondo Sociale Europeo è salvo. Abbiamo fatto bene a chiedere dei segnali chiari a Ursula Von Der Leyen. Una conferma che in questo parlamento è importante su tutto combattere. Ovviamente è solo un primo passo. Ora sul bilancio, QFP, green deal, torneremo con tutta la nostra forza a prendere l’iniziativa per condizionare il Parlamento e tenere viva una maggioranza europeista”.