Ue, prossima settimana incontro Sefcovic-Cina su terre rare

Roma, 15 ott. (askanews) – Il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic incontrerà la prossima settimana le sue controparti della Cina per discutere delle restrizioni alle esportazioni, in particolare di terre rare, annunciate da Pechino. Lo riferito un portavoce della Commissione, Olof Gill aggiungendo che su questa vicenda Segcovic si è già confrontato con il suo omologo Usa, Howard Lutnick, e che la questione viene discussa anche a livello di G7.

L’incontro con la delegazione cinese riguarderà anche “le preoccupazioni che abbiamo sulle restrizioni” che vuole operare Pechino. “Sarà una opportunità per discutere le questioni nei dettagli – ha detto il portavoce -. Sulle recenti misure prese dalla Cina siano in costante contatto con le nostre imprese e per mettere in rilievo le loro preoccupazioni e impegnarci con la Cina su questo versante”.