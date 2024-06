Roma, 28 giu. (askanews) – “Come Lega stiamo lavorando per un grande gruppo alternativo che porti nei palazzi di Bruxelles la voglia di cambiamento che milioni di italiani e di europei hanno chiesto con il voto. E’ stato un colpo di Stato e la democrazia ci impone di reagire con tutti i mezzi possibili”. Lo afferma in un video il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini commentando le nomine in Ue.