Ue, Salvini: Europa segua Trump, burqa, Islam e gender non sono Europa

Madrid, 8 feb. (askanews) – Il cambiamento cui aspirano i patrioti europei “guarda oltre oceano agli Stati Uniti, dove Trump in pochi giorni ha dimostrato che la rivoluzione del buon senso è possibile, con la politica dell’America first ha ridato voce a milioni di cittadini che si sentivano abbandonati dalle èlite, sicurezza, difesa dei confini, primato nazionale, meno tasse, meno burocrazia, tutela del lavoro e del potere d’acquisto e questi devono essere i capisaldi della nostra rivoluzione europea. L’Europa è libertà, il burqa non è Europa, il gender non è Europa, il terrore e la violenza islamica non sono Europa”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini,

dal palco del raduno di Madrid.