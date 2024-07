Roma, 13 lug. (askanews) – “Lo stimo, è un uomo d’onore e di valore che potrà fare tanto (e bene) per la Lega e per l’Italia”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista su ‘Il Secolo XIX’, rispondendo alla domanda se il generale Roberto Vannacci resterà vicepresidente dei Patrioti per l’Europa dopo le critiche del Rassemblement National di Marine Le Pen.