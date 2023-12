Roma, 13 dic. (askanews) – Si surriscalda il clima in Senato durante le repliche della presidente del Consiglio alla discussione in vista del prossimo Consiglio europeo. Giorgia meloni si è rivolta ad alcuni senatori di opposizione che criticavano le sue dichiarazioni. “Se avete argomenti rispondete in replica, io non mi metto a gridare mentre parlate”, ha detto.