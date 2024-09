Ue, Tajani: giusto Fitto abbia vicepresidenza esecutiva

Roma, 12 set. (askanews) – “Non penso proprio” ci saranno problemi per Raffaele Fitto in Europa ed “è giusto che l’Italia abbia una vicepresidenza esecutiva perché è la seconda manifattura d’Europa, la terza economia europea, è un Paese fondatore, è uno dei più grandi Paesi anche come numero di abitanti e quindi credo che sia anche utile all’Europa avere un rappresentante italiano che possa dare il massimo del contributo con l’esperienza, perché Fitto è una persona esperta che conosce il Parlamento, che è sempre stato in Parlamento, è apprezzato tutto il Parlamento”. Lo ha detto il segretario di Forza Italia, e vice premier, Antonio Tajani.

“Le strumentalizzazioni politiche non servono, non è utile il lavoro della Commissione europea, non è utile al lavoro del Parlamento”, ha aggiunto.