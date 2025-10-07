X
<
>

Ue, Tajani: “L’accordo con il Mercosur è di grande importanza”

| 7 Ottobre 2025 18:03 | 0 commenti

Video Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 7 ott. (askanews) – Il governo guarda con favore alla sottoscrizione dell’accordo Ue-Mercosur: a dirlo è il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un punto stampa precedente alla XII Conferenza Italia – America Latina e Caraibi in programma oggi. “Andiamo avanti con un percorso che deve portare alla firma dell’accordo Mercosur, che è di grande importanza” ha affermato Tajani. “C’è da risolvere ancora qualche piccolo problema che riguarda il mondo agricolo, ma sono ottimista”, ha dichiarato il ministro ribadendo che “l’America Latina è una priorità per il governo” italiano.

Ti potrebbe interessare anche:


ZzzQuil, indagine dimostra importanza e benefici di un buon sonno
-------------------------
Zyn, l’alternativa di Philip Morris per un futuro senza fumo
-------------------------
Zoetis, investimenti e innovazione per la salute degli animali
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDICOLA