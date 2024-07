Ue,Meloni: no a von der Leyen bis non pregiudica collaborazione

Roma, 18 lug. (askanews) – Giorgia Meloni fa gli “auguri di buon lavoro” a Ursula von der Leyen, dicendosi certa che il no di Fdi alla sua conferma “non comprometterà la collaborazione che il governo e la commissione hanno già dimostrato di saper portare avanti su molte materie come quella della migrazione”. Lo afferma la stessa premier in un video registrato a Blenheim Palace, dove ha partecipato al summit della Comunità politica europea.