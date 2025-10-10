X
<
>

Ugo Piazza all’Università Suor Orsola Benincasa “Social specchio dell’essere umano”

| 10 Ottobre 2025 19:19 | 0 commenti

Italpress, Mezzogiorno Italpress
1 minuto per la lettura

NAPOLI (ITALPRESS) – Il noto esperto di comunicazione e social media strategy Ugo Piazza, autore del volume “Una generazione affacci in giù. Social media e la nuova scomposizione sociale”, ha tenuto oggi un incontro-dibattito presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, insieme al professor Iorio. Durante l’incontro, rivolto agli studenti dei corsi di comunicazione, Piazza ha affrontato il tema dell’importanza della consapevolezza del proprio “io” nella società iperconnessa e del principio secondo cui “è impossibile non comunicare”. Ogni gesto, parola o immagine condivisa, ha spiegato, rappresenta una forma di comunicazione capace di generare reazioni — e ciò è ancora più evidente nel mondo digitale.

“Ogni post, ogni fotografia che pubblichiamo lancia un messaggio,” ha sottolineato Piazza, invitando i giovani a riflettere sulla responsabilità comunicativa che deriva dall’uso dei social network. Nel corso del dibattito, l’autore ha anche criticato l’approccio con cui spesso i media affrontano il tema dei social network: “Il dibattito contemporaneo sui social è viziato da un errore di prospettiva. Si tende a parlare dei social dai social, dimenticando che la fenomenologia social è, prima di tutto, una fenomenologia sociale. Dietro ogni post c’è sempre un essere umano che lo genera” ha affermato Piazza. L’incontro si è concluso con un dialogo aperto con gli studenti, in cui è emersa una riflessione condivisa: i social media non sono altro che contenitori, e ognuno di noi sceglie come riempirli.

– Foto Ugo Piazza –

(ITALPRESS).

