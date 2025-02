Un anno ricco di successi per Dacia Duster

ROMA (ITALPRESS) – Un anno straordinario per la terza generazione di Duster che si è aggiudicato più di 25 premi in Europa nel 2024. Questi riconoscimenti, ottenuti in vari Paesi e da diverse giurie di esperti, premiano il design, le prestazioni e l’accessibilità che rendono Duster un SUV unico sul mercato nonchè il SUV con il miglior rapporto qualità/prezzo della categoria. A Duster è stato, in particolare, assegnato il premio europeo “Best Buy Car of Europe” dalla giuria AutoBest, che riconosce il miglior veicolo in termini di rapporto qualità/prezzo, prestazioni, progettazione, innovazione e capacità di soddisfare le esigenze dei consumatori europei.

Inoltre, Duster ha conseguito prestigiosi premi in diversi Paesi europei. In Romania: Car of the Year 2025 – Romanian Automotive Press Association; The Most 4×4 SUV – Auto Pro. In Polonia: Car of the Year Polska 2025 – The Car of the Year; Champion of Value 2024 (nella categoria SUV medium) – Auto Swiat; Fleet Derby 2024 – The best in SUV / crossover category. In Francia: Nouveautè de l’annèe – Trophèes de L’argus, SUV de l’annèe – Automobile Awards; SUV de l’annèe 2024 – Grand Prix Auto-Moto (Auto-Moto Magazine); Prix des lecteurs dans la catègorie SUV – Auto Plus; Meilleur hybride de l’annèe – Association des Mèdias Auto-Moto (AM-AM); Coup de cœur du Jury – Association des Mèdias Auto-Moto (AM-AM).

In Spagna: Best Car of the Year – The Renting Automotive Awards; Best SUV – Car & Driver. In Germania: Value Champion – Auto Bild; The best family cars – Auto Strassenverkehr; Allrad Award – Auto Bild; Carwow Car of the Year Awards 2025 – Carwow. Nel Regno Unito: Best Small SUV – Auto Express; Smart spender Award – Carwow. In Austria: Grand Austrian Automobile Award – ARBO’. In Italia: Auto Europa 2025 – Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive (UIGA). In Lituania: Public Car – Lithuanian Car of the Year competition. In Estonia: Estonian Car of the Year – Aasta Auto competition. In Irlanda: Car of the Year – Irish Examiner. I premi assegnati a Duster nel 2024, a riprova di un crescente successo, confermano che sta continuando a imporsi come must-have dei clienti che vanno alla ricerca di un SUV robusto, accessibile e adatto a tutte le condizioni stradali.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).