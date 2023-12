Un argento e due bronzi per le azzurre del bowling ai Mondiali

CALI (COLOMBIA) (ITALPRESS) – Risultato storico per le azzurre del bowling nella sesta giornata dei Mondiali seniores in corso a Cali, in Colombia, dove arrivano un argento e due bronzi. La prima medaglia di giornata per l’Italia la conquista Alessandra Morra: l’atleta piemontese, dopo aver chiuso la sua serie di 6 partite in seconda posizione (1244 birilli), ha avuto accesso alle semifinali di singolo, ma si è dovuta arrendere alla statunitense Dana Ausec (221 a 216 per l’americana) conquistando comunque un bronzo che rappresenta la prima medaglia femminile assoluta in un Mondiale seniores. Altri due podi arrivano invece dal doppio. Paola Barison e ancora Alessandra Morra hanno affrontato d’autorità e sconfitto, con il risultato di 460-446, gli Stati Uniti (medaglia di bronzo) in semifinale, ma si devono arrendere in finale all’altro doppio a stelle e striscie composto da Jody Woessner e Sharon Power: arriva così l’argento, frutto di una prestazione entusiasmante, che dà eccellente continuità al percorso della squadra delle bowlers azzurre in questa manifestazione. Elga Di Benedetto e Monica Di Paolantonio, ovvero l’altro doppio in gara, ottengono infine la medaglia di Bronzo. L’Italia, che si è presentata al via della rassegna iridata con 4 atlete donne e 4 uomini, nei due eventi andati in scena fin qui a Cali si porta a casa dunque ben 3 medaglie. E non è ancora finita.

