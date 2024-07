Un libro celebra Trissino, prima medaglia olimpica nell’equitazione

ROMA (ITALPRESS) – Da Parigi a Parigi, 124 anni dopo. Presso la

Sala Giunta del Coni è stato presentato il libro “Parigi 1900, i

primi allori italiani – Storia di un cavaliere che si scoprì

olimpico” di Giorgio Bottalo Trissino, bisnipote di Gian Giorgio

Trissino, campione di equitazione che nel salto a ostacoli vinse

la prima medaglia olimpica per l’Italia, d’argento, e

successivamente anche il primo oro. “Ha aperto una lunga storia di successi olimpici”, il commento del presidente del Coni Giovanni Malagò, che ha aggiunto: “L’Italia fu subito protagonista a partire dalle Olimpiadi di Parigi 1900, in cui c’erano appena undici discipline, quelle che ora rappresentano gli sport le cui federazioni hanno le associazioni sportive dilettantistiche maggiormente premiate dai collari d’oro al merito sportivo. Sono società ultracentenarie, nate ben prima del Cio e del Coni e che rappresentano le fondamenta dei Giochi moderni”.

Presente anche il presidente della Fise, Marco Di Paola, che ha sottolineato: “Abbiamo la grande fortuna di avere il cavallo, siamo l’unico sport che si pratica con un animale che costituisce anch’esso un atleta, e abbiamo un grandissimo valore, rappresentato dalla cultura equestre”, augurandosi poi che questa occasione sia di buon auspicio “per un risultato positivo per gli sport equestri, che alle Olimpiadi mancano da qualche anno”. Mauro Checcoli, presidente dell’Accademia Olimpica Nazionale Italia, nonchè medaglia d’oro individuale e a squadre a Tokyo 1964, ha ricordato anche la figura di Federico Caprilli, che “inventò la moderna cultura del cavallo, studiandone il comportamento, più che l’animale in sè. E la vittoria di Trissino fu ancora più importante perchè vinse un allievo di Caprilli, con una facilità e una superiorità plateale, che derivavano da questa nuova cultura”.

– foto spf/Italpress –

(ITALPRESS).