Un oro e un argento per l’Italia del Paratriathlon a Vigo

ROMA (ITALPRESS) – Ad una settimana dall’importante appuntamento italiano a Taranto, la Coppa Mondo di Paratriathlon ha fatto tappa a Vigo. Ottimi risultati per il Paratriathlon azzurro che è tornato dalla trasferta spagnola con due medaglie. Giuseppe Romele (G.S. Fiamme Azzurre/Polisportiva Valcamonica) ha vinto l’oro nella categoria PTWC e Giuseppe Sciaccaluga (Doria Nuoto Loano 2000) è stato argento nella categoria PTS3. Giuseppe Romele nella PTWC ha tagliato per primo il traguardo davanti al francese Ahmed Andaloussi medaglia d’argento e allo spagnolo Josè Cristobal Ramos Jimenez. L’azzurro si è reso protagonista di una gara di testa, preso il comando sin nella prima frazione di nuoto ha condotto la gara fino all’arrivo. Giuseppe Sciaccaluga, dopo aver preso il comando nella prima frazione di nuoto, ha subito la rimonta dello spagnolo Diego Lardòn Ferrer che ha poi vinto la gara. Al terzo posto nella categoria PTS3 il bronzo è andato a Filip Breuer (NED). La conquista dei punti per la qualifica ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 continuerà l’8 giugno in Italia con la World Triathlon Para Cup Taranto presso la Scuola Volontari Aeronautica Militare.

– Foto Ufficio Stampa Fitri –

(ITALPRESS).