Una doppietta di Belotti fa volare il Cagliari, Lecce sconfitto 2-1

1 minuto per la lettura
LECCE (ITALPRESS) – Andrea Belotti ribalta il Lecce e fa volare il Cagliari. Nell’anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A 2025/2026 i sardi vincono in trasferta per 2-1 grazie ad una doppietta del ‘Gallo’. A nulla è valso il vantaggio iniziale salentino firmato Tiago Gabriel.
IN AGGIORNAMENTO
IL TABELLINO
LECCE (4-3-3): Falcone 6.5; Kouassi 5.5, Tiago Gabriel 5, Gaspar 6, Gallo 5 (dal 1′ st Ndaba 6); Coulibaly 6.5, Ramadani 5.5 (dal 28′ st Camarda 6), Sala 5.5 (dal 1′ st Kaba 6); Pierotti 6.5 (dal 35′ st N’Dri sv), Stulic 5, Sottil 6.5 (dal 16′ st Tete Morente 5). In panchina: Fruchtl, Samooja, Siebert, Berisha, Perez, Helgason, Veiga, Banda, Kovac. Allenatore: Di Francesco 5.5.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile 6; Palestra 7, Mina 6, Luperto 5.5, Obert 5.5; Adopo 6 (dal 28′ st Zappa 6), Prati 5.5 (dal 15′ st Felici 6), Deiola 6 (dal 42′ st Mazzitelli sv); Folorunsho 6, Esposito 6.5 (dal 15′ st Gaetano 6); Belotti 7 (dal 28′ st Kilicsoy 6). In panchina: Ciocci, Sarno, Idrissi, Rodriguez, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Borrelli, Pavoletti, Pedro. Allenatore: Pisacane 6.5. ARBITRO: Zufferli di Udine 6.
RETI: 5′ pt Tiago Gabriel, 33′ pt e 26′ st Belotti.
NOTE: serata serena, campo in condizioni non perfette.
Ammoniti: Tiago Gabriel, Coulibaly, Esposito, Prati, Obert.
Angoli: 7-4 per il Cagliari.
Recupero: 1′, 4′.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
Ti potrebbe interessare anche:
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA