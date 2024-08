Una Suzuki Across per sostenere il Comune di Cogne dopo l’alluvione

ROMA (ITALPRESS) – Lo scorso 29 giugno, il territorio del Comune di Cogne è stato colpito da una violenta alluvione che, interrompendo l’unica via di comunicazione con il fondovalle, si è ritrovato isolato. Per supportare il Comune, Suzuki ha messo a disposizione una Across, come vettura di servizio per le attività comunali. “Vogliamo offrire un contributo concreto alla cittadinanza di Cogne – ha detto Roberto Peila, titolare della concessionaria Suzuki per la Valle d’Aosta -, consentendogli con questo suv la massima mobilità su qualunque tipo di strada (asfaltata o meno) e aiutando così questo bellissimo paese a superare le difficoltà e i danni che questi intensi ed improvvisi eventi atmosferici hanno provocato”. La cerimonia di consegna si è svolta mercoledì 31 luglio nella sede del Comune di Cogne, alla presenza di Roberto Peila, del sindaco Franco Allera, e del vicesindaco Giuseppe Domenico Lamastra che hanno ricevuto le

La Suzuki Across Plug-In, con la tecnologia ibrida e 4×4, grazie anche alla possibilità di muoversi in elettrico nel pieno rispetto dell’ambiente, supporterà il Comune per i trasferimenti lungo le strade del fondovalle sostenendo quindi l’attività turistica nel periodo estivo. “Riceviamo con immenso piacere la Suzuki Across – ha commentato il primo cittadino Allera -. Cogne è stata pesantemente colpita dagli eventi alluvionali del 29 e 30 giugno ma tutta la comunità ha reagito in maniera esemplare, rimboccandosi sin da subito le maniche per riportare la normalità nel paese il più presto possibile. Nonostante i pesanti danni subiti e grazie al lavoro di tutti quanti (Istituzioni coinvolte, strutture regionali, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri, dipendenti comunali, Consorzio degli Operatori Turistici e di tutti i volontari) siamo riusciti in tempo record a far ripartire la nostra stagione turistica”, ha aggiunto.

– Foto ufficio stampa Suzuki Italia –

