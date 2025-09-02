Un’esclusiva Alpine A110 nasce dalla collaborazione con Gentle Mates

ROMA (ITALPRESS) – Alpine ribadisce il proprio impegno con Gentle Mates svelando una livrea speciale ispirata alla “skin” 2025 di Gentle Mates disponibile su Rocket League, per rendere omaggio agli Esport. Nell’ambito della partnership avviata nel 2024, Alpine e i suoi nuovi modelli saranno anche protagonisti di diversi spot pubblicitari realizzati da Gentle Mates, consentendo ai modelli A290 e A390 di accedere all’universo di un pubblico giovane e dinamico.

Basata sulla nuova versione GTS, questa livrea esclusiva di A110 presenta un elemento centrale: l’iconico rosa di Gentle Mates, colore fortunato dal momento della loro vittoria al Major di Rocket League nel 2024. Audace e distintivo, questo colore contrasta con un’elegante sfumatura sul resto della carrozzeria.

Dal cofano al tetto, una linea tricolore rende omaggio alle livree iconiche di A110. Il cofano avrà la scritta Gentle, mentre il tetto mescola la famosa A di Alpine con Mates. Sul lato destro, la M8 – un riferimento alla pronuncia inglese di “Mate”(M-Eight) – è raffigurata dentro tre cuori, in riferimento ai tre giocatori della squadra, accanto al pegaso, il loro iconico logo. Infine, il parafango posteriore sinistro è decorato con il badge World Series Championship che ricorda questa edizione speciale.

Dal 3 al 5 ottobre 2025, gli spettatori del GP Explorer 3 potranno scoprire questa livrea speciale allo stand Gentle Mates a Le Mans. Il club di Esport francese Gentle Mates sarà iscritto con la scuderia Lofi Girl Gentle Mates, con i piloti Gotaga e Nikof, mentre l’equipaggio Alpine sarà composto al 100% da donne con le content creators Ana e Kaatsup.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).