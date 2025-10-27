X
Ungheria, Tajani: Orban? Non capisco agitazione, è andato anche dal Papa

| 27 Ottobre 2025 17:56

Askanews
Roma, 27 ott. (askanews) – “Non vedo tutta questa agitazione perché il presidente del Consiglio incontra il presidente del Consiglio di un altro stato, non significa che ha la stessa posizione e fa le stesse cose. Orban è andato pure dal Papa e allora che fa, il Papa la pensa come Orban? In politica internazionale non è che si parla solo con quello che la pensa come te”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei cronisti a Montecitorio a proposito delle posizioni politiche sull’Europa. Sulla Russia e sui rapporti con gli Stati Uniti del premier ungherese Viktor Orban, ricevuto oggi a palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Io ho una visione diversa da Orban”, ha riconosciuto il vicepremier, ma “non è che avere un colloquio significa pensarla alla stessa maniera. Non è che quando io incontro il ministro degli Esteri della Cina comunista divento comunista. E conoscendo la Meloni, lei è in linea con se stessa non con gli altri. Che Giorgia Meloni faccia quello che dicono gli altri, mi pare strano. E’ una che ha le sue idee e va per la strada sua, la conosco abbastanza bene”, ha detto ancora Tajani.

EDIZIONI DIGITALI