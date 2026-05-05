UniCredit: primo trimestre record, utile netto a 3,2 miliardi (+16,1%)

Milano, 5 mag. (askanews) – Un altro trimestre record per UniCredit che ha registrato un utile netto a 3,2 miliardi, in crescita del 16,1%, battendo le attese degli analisti. Si tratta, sottolinea la banca, del “21esimo trimestre consecutivo di crescita redditizia e miglior trimestre di sempre – record su tutte le linee principali, a dimostrazione della solidità, della coerenza e della scalabilità della nostra continua trasformazione”.

Il gruppo, alla luce dei risultati, ha aumentato la sua “ambizione” per l’utile netto relativo all’esercizio 2026 a uguale o superiore a 11 miliardi, “a riprova della maggiore fiducia nella propria abilità di generare rendimenti eccellenti”. Nonostante un contesto macroeconomico più complesso, UniCredit conferma il proprio impegno per le ambizioni finanziarie al 2028 e oltre, “sostenute da una solida traiettoria standalone e da una equity story eccezionale”.

I ricavi nel primo trimestre 2026 sono cresciuti del 5% a 6,9 miliardi e i ricavi netti del 3,3% a 6,7 miliardi, assorbendo gli impatti negativi legati ai tassi, alle rettifiche su crediti e alla Russia. Il margine di interesse è pari a 3,6 miliardi (-2% su anno), le commissioni e il risultato netto della gestione assicurativa hanno totalizzato 2,5 miliardi (+8%), i costi operativi sono stati pari a 2,3 miliardi (-1%). A fine marzo, il RoTE è in rialzo di 2,7 p.p. al 25,8%, il Cet1 ratio è al 14,2% (14,8% proformato per il Danish Compromise) e a circa il 15% ulteriormente aggiustato per l’impatto temporaneo legato al valore del patrimonio netto di Commerzbank e Alpha Bank.

“UniCredit ha riportato un’altra serie record di risultati trimestrali in tutte le principali metriche finanziarie, dando prova della solidità e della coerenza del nostro modello, e della esecuzione della nostra strategia”, ha sottolineato l’amministratore delegato del gruppo Andrea Orcel. “Questi risultati riflettono una esecuzione disciplinata su tutte le leve – crescita dei ricavi, efficienza dei costi e solidità del capitale – dando prova di come una banca ben gestita e diversificata possa conseguire rendimenti eccellenti su tutto l’arco del ciclo macroeconomico, mentre investe per il proprio futuro. Mentre lo scenario geopolitico e macroeconomico si fa più incerto e complesso – ha concluso -, la nostra cultura vincente che unisce le nostre persone, la nostra continua trasformazione e i nostri punti di forza unici e linee di difesa ci preparano al meglio per il futuro in un’ampia serie di scenari”.