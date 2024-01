Università, Bernini “Seimila nuovi ricercatori, 48% donne”

MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo quasi seimila nuovi ricercatori, e sono orgogliosa che il 48% siano donne: hanno un’età media di 32 anni con una buona ripartizione tra Nord, Centro e Sud.

Lo ha detto la ministra dell’Università Anna Maria Bernini al Forum Economia di Forza Italia in corso a Milano.

“Mai come ora è importante utilizzare questi asset per abbattere i muri che l’università aveva eretto nel passasto rispetto ad altri centri di ricerca”, ha aggiunto Bernini spiegando che “la ricerca fondamentale era solo all’università e quella applicata e industriale era altrove”. “Ora c’è l’ecosistema della conoscenza, che mette insieme università, enti di ricerca e imprese. Dobbiamo lavorare sulle infrastrutture di ricerca e tecnologiche innovative come la miniera di Sos Enattos a Nuoro, candidata a sostenere l’Einstein Telescope”, ha concluso.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).