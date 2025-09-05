“Uragani”, esce il nuovo singolo di Clara

Roma, 5 set. (askanews) – Esce oggi, su tutte le piattaforme digitali, “Uragani”, il nuovo singolo di Clara per Warner Music Italy. Il brano ha fatto il suo debutto in radio lo scorso venerdì 15 agosto e continua a scalare le classifiche Airplay.

“Uragani” è un brano scritto da Clara, Alessandro La Cava e Federica Abbate e prodotto da Merk & Kremont, in cui la cantante parla con disarmante onestà e innegabile rabbia di un rapporto in cui ci si attrae tanto quanto ci si distrugge, dove è impossibile trovare un equilibrio fra il desiderio malato di stare insieme e il bisogno di libertà, portando quindi a una rottura necessaria. L’atmosfera sonora del singolo è cupa come le emozioni che traspaiono dal testo, senza però rinunciare a una forte vena dance che rende il brano travolgente e irresistibile.

“Uragani esce in un momento particolare della mia vita, di cambiamento e consapevolezza. Appena l’ho registrata in studio ho capito che volevo farla uscire, racconta un messaggio di libertà d’essere se stessi e di non far influenzare le proprie decisioni da nessuno che per me è fondamentale”.

Dopo un’estate da protagonista grazie al suo summer tour e al singolo in collaborazione con Fedez “Scelte Stupide”, uscito lo scorso 2 maggio e certificato disco d’oro, Clara torna con un brano da solista che sottolinea la sua anima più profonda e ritmata, delineando in maniera ancora più decisa la direzione artistica intrapresa dalla cantante. Il 2025 è un anno ricco di musica live per Clara, che il prossimo autunno si esibirà per la prima volta in due dei club che hanno fatto la storia della musica, il 28 novembre all’Orion di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano.