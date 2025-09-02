Us Open, il derby Sinner-Musetti nella notte fra domani e giovedì

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Cresce l’attesa per il derby azzurro fra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, valevole per i quarti di finale degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows Park, a New York. Il match andrà in scena nella notte fra domani e giovedì intorno alle 2.30 italiane. Per la precisione si tratta della seconda partita in programma sull’Arthur Ashe Stadium, nella sessione serale, a seguire del match femminile fra Muchova e Osaka (che comincerà quando in Italia sarà l’una di notte).

Nei “precedenti” fra i due conduce 2-0 Sinner. L’altoatesino si è imposto nel 2021 ad Anversa, sul duro indoor, per 7-5 6-2. A ruota Sinner ha vinto il confronto diretto del 2023, sulla terra rossa di Montecarlo, col punteggio di 6-2 6-2. Infine, sempre nel 2023, non è andato in scena per poco il terzo atto della sfida fra i due, che si sarebbero dovuti affrontare nei quarti di finale del torneo di Barcellona, quando però un’ora prima del match l’altoatesino diede forfait per il peggioramento di uno stato influenzale. Quella di domani, quindi, sarà la terza sfida effettiva fra Sinner e Musetti nel circuito internazionale maggiore. Ma sarà soprattutto la prima storica partita fra due azzurri nei quarti di finale di una prova del Grande Slam.

KREJCIKOVA KO, PEGULA PRIMA SEMIFINALISTA

Jessica Pegula è la prima semifinalista dell’Us Open femminile, ultimo Slam stagionale in corso sul cemento newyorkese di Flushing Meadows. La tennista statunitense, testa di serie numero 4, ha liquidato nei quarti la ceca Barbora Krejcikova con il punteggio di 6-3 6-3. Per un posto in finale Pegula se la vedrà con la vincente del quarto tra la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del tabellone e della classifica Wta, e l’altra ceca Marketa Vondrousova.

