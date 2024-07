Us Open: nell’entry-list 14 azzurri, al via anche Nadal

ROMA (ITALPRESS) – Mancano meno di sei settimane all’ultima prova del Grande Slam dell’anno, gli Us Open, in programma sui campi in cemento dell’USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows (New York) dal 26 agosto all’8 settembre (qualificazioni in campo dal 19 di agosto). Un appuntamento che SuperTennis trasmetterà in diretta e in chiaro come già accaduto lo scorso anno. Il numero 1 del mondo Jannik Sinner, campione degli Australian Open a gennaio, e Iga Swiatek, che a giugno ha vinto il suo terzo titolo consecutivo al Roland Garros, guidano le entry-list maschili e femminili, rese note oggi. L’azzurro ha giocato il suo primo torneo Slam come re del tennis maschile a Wimbledon, dopo aver preso lo scettro mondiale il 10 giugno, la polacca invece arriva da regina a New York per il terzo anno consecutivo, lei che ha raggiunto la vetta del ranking per la prima volta nella primavera del 2022 (4 aprile).

Sarà un’esizione dello Slam a stelle e strisce molto tricolore. Sono infatti 14 gli azzurri ammessi direttamente nei main draw. Al via 9 tennisti italiani nel maschile: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Luca Nardi, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. In gara nel femminile, poi, 5 tenniste tricolori: Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Sara Errani.

Presenti nelle entry-list – oltre ai campioni del 2023, Novak Djokovic e Coco Gauff – tutti e tre gli altri campioni Slam di questa stagione: lo spagnolo Carlos Alcaraz (vincitore a New York nel 2022), che dopo aver vinto il Roland Garros e Wimbledon sta cercando di diventare il primo uomo dopo Nadal (2010) a vincere Parigi, Londra e New York nello stesso anno; la bielorussa Aryna Sabalenka (finalista a New York lo scorso anno), vincitrice del titolo agli Australian Open; la ceca Barbora Krejcikova, che grazie al trionfo a Wimbledon è tornata nell’elite mondiale.

Nell’elenco dei partecipanti al torneo maschile compare, infine, anche Rafael Nadal, quattro volte vincitore degli Us Open, che giocherà grazie al ranking protetto. Il 22 volte campione di Major ed ex numero 1 del mondo ha giocato l’ultima volta a New York nel 2022 ed è uno dei 14 giocatori che utilizzano la classifica protetta per accedere al main-draw. Rimandato quindi il ritiro del 38enne spagnolo, che a inizio anno sembrava intenzionato a “lasciare” dopo i Giochi di Parigi2024.

