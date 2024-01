Usa, +164.000 posti lavoro settore privato dicembre, più di stime

New York, 4 gen. (askanews) – L’occupazione nel settore privato statunitense in dicembre è cresciuta oltre le previsioni. Secondo il rapporto mensile redatto da Automatic Data Processing (Adp), l’agenzia che si occupa di preparare le buste paga, lo scorso mese sono stati creati 164.000 posti di lavoro rispetto al mese precedente, mentre le previsioni erano per la creazione di 130.000 posti di lavoro. Il dato di novembre è stato rivisto da +103.000 a +101.000.

I salari sono cresciuti del 5,4% su base annuale, mentre nel mese precedente si era registrato un +5,7%. Il report di oggi conferma un ritorno del mercato del lavoro in linea con i livelli registrati prima della pandemia.