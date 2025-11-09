X
<
>

Usa al 40esimo giorno di shutdown, è caos

| 9 Novembre 2025 12:05 | 0 commenti

Usa al 40esimo giorno di shutdown, è caos

Top News Italpress, Italpress
1 minuto per la lettura

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – E’ caos negli Stati Uniti giunti al 40esimo giorno dello shutdown, il più lungo della loro storia, con gravi ripercussioni su servizi pubblici e trasporti.
Circa 1,4 milioni di dipendenti federali lavorano senza stipendio e sono in congedo forzato.
Caos completo negli aeroporti, con il 20% dei voli cancellati. La Federal Aviation Administration ha segnalato gravi problemi di personale addetto al controllo del traffico aereo, che hanno interessato 37 torri di controllo e altri centri aeroportuali, causando ritardi nei voli in almeno 12 grandi città degli Stati Uniti, tra cui Atlanta, Newark, San Francisco, Chicago e New York.
Il Senato lavora per cercare un accordo, ma permangono divisioni soprattutto su temi come i crediti fiscali per la sanità.
Il presidente Donald Trump ha chiesto ai repubblicani di aggirare l’ostruzionismo.
– foto Ipa agency –
(ITALPRESS).

Ti potrebbe interessare anche:


Zverev-Thiem la finale degli Us Open
-------------------------
Zverev piegato al quinto, Djokovic-Medvedev la finale Us Open
-------------------------
Zverev piega Medvedev e conquista le Atp Finals di Torino
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDIZIONI DIGITALI