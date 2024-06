Usa, Cardin: Gershkovich in prigione russa per verità su guerra

Milano, 7 giu. (askanews) – Il senatore statunitense Ben Cardin (democratici), presidente della commissione per le relazioni estere del Senato , ha rilasciato una dichiarazione sull’approvazione al Senato della sua risoluzione che sollecita l’immediato rilascio di Evan Gershkovich, il reporter del Wall Street Journal arrestato a Mosca, rispetto a un anno fa. “Il reportage di Evan ha informato i russi e le persone di tutto il mondo sulla guerra non provocata della Russia in Ucraina e sull’opposizione ad essa da parte di molti russi. La sua ingiusta e continua detenzione sottolinea quanto Vladimir Putin abbia paura della verità” ha detto secondo quanto reso noto. “Piuttosto che porre fine alla sua guerra illegale, Putin sceglie di mettere a tacere le voci che forniscono i fatti sulla sua aggressione. Così facendo, il Cremlino ha sottratto Evan alla sua famiglia, ai suoi amici e al suo Paese. L’approvazione di questa risoluzione richiede il suo rilascio immediato, così come quello di altri detenuti ingiustamente in Russia, tra cui Paul Whelan, Alsu Kurmasheva e Vladimir Kara-Murza. Sto con Evan. Il giornalismo non è un crimine”.