Usa, le Frecce Tricolori in volo su Filadelfia e New York

Roma, 11 ago. (askanews) – Domani, 12 agosto 2024, le Frecce Tricolori voleranno dapprima nel cielo di Filadelfia, in Pennsylvania e poi su New York nelle prime ore della mattina (tra le 10.15 e le 11.15) e poi nel primo pomeriggio (14-15). Le zone dalle quali sarà possibile assistere meglio all’evento, inizialmente previsto per l’8 agosto ma riprogrammato a causa delle cattive condizioni meteo, saranno Center city e il Museum of Art a Filadelfia e l’Hudson River e Liberty Island a New York.

Sulla Grande Mela, inoltre, verrà effettuato anche un passaggio insieme con i Thunderbirds, la celebre pattuglia aerea della United States Air Force (Usaf).

La presenza della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare negli Stati Uniti rientra nel North America Tour 2024 (Nat24), in programma dallo scorso mese di giugno fino ai primi di settembre che ha visto i 10 pony tornare in Usa dopo 30 anni dall’ultima volta per toccare, con sorvoli ed esibizioni, diverse tappe tra Canada e Stati Uniti, portando i colori italiani oltreoceano con l’obiettivo di rendere omaggio ai tanti nostri concittadini che vivono e lavorano dall’alta parte del mondo.